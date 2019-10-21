Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов

Правительство России рассмотрело и одобрило законопроект о доле иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Соответствующий документ опубликовал в воскресенье, 20 октября, автор этого законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Вопреки предложению Горелкина, который просил ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах до 20%, правительство в своем официальном отзыве предложило допустить иностранное владение вплоть до 50% минус одна акция, передает DW.

10 октября предложение Горелкина по ограничению иностранного участия обсуждалось на заседании комитета Госдумы по информационной политике. На следующий день акции интернет-концерна "Яндекс", который попадает в список "значимых инфоресурсов", упали на 18 процентов. Падение коснулось и Mail.ru Group, чьи акции на Лондонской бирже упали на 3 процента.

Комментируя законопроект, председатель думского комитета по инфополитике Леонид Левин тогда допустил, что ограничения иностранного участия приведут к ухудшению инвестиционного климата.

"Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, - это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке", - заявил он. При этом окончательный перечень критериев, по которым информационные ресурсы будут относиться к значимым, пока не выработан.