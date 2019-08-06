В России нашли быстрый способ блокировки сайта в обход суда

Одна из структур Федеральной службы безопасности России - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) - получила возможность напрямую обращаться к регистраторам доменов для закрытия доступа к интернет-ресурсам.

Об пишет КоммерсантЪ со ссылкой на директора Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев.

Кроме НКЦКИ таким правом пользуются девять организаций, как частные компании "Лаборатория Касперского" и Group-IB, так и госрегуляторы, включая Роскомнадзор и Центробанк.

"НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов", - заявил Андрей Воробьев.

Обращение к регистраторам доменов, которые осуществляют так называемое разделегирование сайтов, позволяет быстрее и эффективнее блокировать сайты, нежели путь через судебное решение и Роскомнадзор.