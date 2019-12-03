Операторы РФ попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Российские операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.

Эта тема в четверг, 28 ноября, обсуждалась в Совете Федерации на закрытом семинаре-совещании, посвященном разработке и принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона, сообщает РБК со ссылкой на собеседников, знакомых с содержанием встречи.

По словам одного из них, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена, и те, кто помимо операторов будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях.

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также соавтор закона сенатор Людмила Бокова отказались от комментариев.

Поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 90-ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете) вступили в силу 1 ноября этого года. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае появления угрозы для работы Рунета извне. В то же время, это оборудование будет фильтровать весь трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России. Пока закон не начал работать. Не решено, какое именно оборудование будет устанавливаться на сетях операторов. Кроме того, часть нормативно-правовых актов, которые должны уточнить требования закона, еще не приняты.