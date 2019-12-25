В Беларуси хоздеятельность бюджетных организацией отдается на аутсорсинг в бюджетные центры

В Беларуси не связанные с выполнением прямых функций виды деятельности бюджетных организаций будут переданы на аутсорсинг в создаваемые при исполкомах центры.

Соответствующий указ №475 был подписан 24 декабря 2019 года.

Правом создания центров наделены исполкомы областного и базового уровней. Деятельность центров будет финансироваться за счет бюджета.

Данные центры будут заняты обслуживанием (обеспечением деятельности) на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков).

Согласно документу, на аутсорсинг в центры будут переведены бухгалтерский и финансовый учет, ремонт и техническое обслуживание государственного имущества, эксплуатация автоматизированных информационных систем, автомобильные перевозки, реализация мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранение архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.

«Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач», - говорится в официальном комментарии.