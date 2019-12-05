Последнее обновление: 05.12.2019 09:12

В России судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику

Категории: Россия СМИ

Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ.

Об этом речь идет в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, который обсуждает Совет судей РФ, передает РБК со ссылкой на «Ведомости».

Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

В документе также предлагается не допустить «лоббирования интересов отдельных лиц» при помощи публикации в СМИ коммерческих материалов, в которых деятельность судов подается с негативной точки зрения.

Авторы новой концепции называют актуальной проблему «скандализации правосудия» — речь идет о манипуляции общественным мнением в отношении судебной власти и необоснованной критике, которая подрывает доверие граждан к судам. Поэтому, говорится в документе, необходимо предусмотреть меры ответственности для СМИ. Сами меры не уточняются.

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