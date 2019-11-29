Роскомнадзор отнес Gazeta.ru и РБК к распространителям фейковых новостей

Роскомнадзор назвал информационные ресурсы, которые, по версии ведомства, неоднократно распространяли недостоверную информацию. Тестовая версия перечня, представленная в пятницу, 29 ноября, состоит из 27 позиций.

В списке присутствуют, в числе прочего, "форумы пользователей" официальных СМИ - интернет-издания Gazeta.ru и российского информационного агентства РБК - в соцсети "В контакте". В перечень также вошли несколько личных аккаунтов пользователей Facebook, "В контакте" и "Мой мир". Перечень составлен на основании требований Генеральной прокуратуры РФ, отмечает ведомство.

Роскомнадзор приводит для каждой позиции примеры сведений, которые были признаны недостоверными. Более чем в половине случаев (15 позиций, в том числе Gazeta.ru и РБК) они касаются взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. По версии ведомства, каждый третий ресурс (8 позиций) из перечня также распространял фейковые новости о летнем наводнении в Иркутской области.

Все случаи фейков касаются только комментариев пользователей, подчеркнули позднее в ведомстве. Роскомнадзор особо выделил отсутствие претензий к СМИ, на страницах которых были размещены эти комментарии, передает DW.

Между тем РБК намерено добиваться исключения из списка ресурсов. Информагентство расценивает включение в него как "нанесение ущерба репутации".

"Никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ,ограничит каналы обратной связи для читателей", - говорится в заявлении РБК. Агентство намерено обратиться в ведомство за разъяснениями оснований для внесения издания в список, "так как в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях", отмечается в документе.