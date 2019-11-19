Зеленский хочет в Париже договориться о сроках освобождения Донбасса

Президент Украины хотел бы договориться на предстоящей в декабре встрече с лидерами Германии, Франции и России о сроках освобождения людей и территорий, захваченных пророссийскими сепаратистами в Донбассе.

“Я хотел бы результатов... Надо договариваться о возврате наших территорий. Я планирую говорить о возврате, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками”, - сказал Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

По словам Зеленского, он также хотел бы согласовать конкретные сроки освобождения пленных украинских военных и украинских граждан, заключенных в России, передает Reuters.

“Для меня ответ на слово “когда” - это конкретные сроки в ближайшее время”, - сказал Зеленский.

Вооруженный конфликт с пророссийскими сепаратистами, вспыхнувший на востоке Украины вскоре после аннексии Россией Крыма, унес более 13 тыс. жизней с апреля 2014 года.

Лидеры четырех государств договорились встретиться 9 декабря в Париже, в так называемом “Нормандском формате”, чтобы обсудить дальнейшие шаги по восстановлению мира на Украине.

Подписанные предыдущим украинским президентом Петром Порошенко Минские соглашения предусматривают реинтеграцию неподконтрольных районов путем проведения там местных выборов и предоставления региону специального статуса.

Киев настаивает на том, что выборы не могут проходить под дулами пулеметов.

“Мы должны говорить о возможности - после того, как там не будет никаких незаконных военных формирований, - проведения местных выборов”, - напомнил Зеленский.

В ноябре прошлого года отношения между Киевом и Москвой, которую украинская власть обвиняет в поддержке сепаратистов, обострились еще сильнее после того, как Россия захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля с 24 моряками.

В сентябре Киеву удалось вернуть их домой в обмен на задержанных Украиной российских граждан и украинцев, воевавших на стороне сепаратистов.

В понедельник Россия, выполняя требование международного трибунала, сообщила о возврате Украине и кораблей, прибытие которых в порт Одессы ожидается к концу недели.

Зеленский извинился перед присутствующими за то, что не выбрит, и признался, что суеверен.

“Сейчас я ожидаю корабли, корабли вернутся - тогда побреюсь”, - сказал он.