Украина потребует от РФ вернуть пропавшее с кораблей вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к России с требованием вернуть оборудование и вооружение, которого не хватает на трех военных кораблях, захваченных в ноябре прошлого года.

Об этом он сообщил журналистам в Очакове после осмотра украинских кораблей.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом - некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения», - заявил он.

Зеленский проинспектировал состояние трех украинских судов.

«Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, чего там нет», - подчеркнул он. При этом Зеленский отметил, что Украина параллельно будет проводить ремонт этих кораблей.

Вместе с тем, он заявил, что Россия вернула Украине захваченные в прошлом году военные корабли без всяких условий.

«Честно вам скажу, я договорился без всяких условий, а просто в телефонном режиме о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, и мы знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Вот и все. Никаких условий нет», - заявил он.