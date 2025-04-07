Нидерланды усилят контроль над экспортом оружия в Израиль

Правительство Нидерландов после срыва перемирия на Ближнем Востоке будет оценивать экспорт военной техники и товаров двойного назначения в Израиль в каждом конкретном случае. Об этом передает Politico.

Изменение политики экспорта оружия в Израиль объявили в ответе нидерландским депутатам министр внешней торговли Рейнетт Клевер и министр иностранных дел Каспар Вельдкамп.

"Кабинет министров делает этот шаг, чтобы разрешить оценку всех операций по поставке стратегических товаров в Израиль перед экспортом и транзитом в соответствии с европейскими правилами экспорта и транзита военных товаров и товаров двойного назначения", – заявили министр.

Они объяснили такой шаг "ситуацией с безопасностью в Израиле, на палестинских территориях и в регионе в целом".

Согласно решению правительства Нидерландов, экспортеры товаров в Израиль должны будут обращаться за индивидуальными или общими разрешениями, которые затем будут проверяться на соответствие европейскому законодательству.

Отдельно главы Министерства торговли и МИД Нидерландов отметили, что с октября 2023 года – когда в результате нападения группировки боевиков ХАМАС на израильские территории между ними вспыхнула война – экспорт нидерландской военной техники в Израиль не осуществлялся.

Решение правительства Нидерландов было принято после того, как 18 марта закончилось хрупкое перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС.

В прошлом году пропалестинские неправительственные организации Нидерландов пытались через суд заблокировать экспорт оружия в Израиль и торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.