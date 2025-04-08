Последнее обновление: 08.04.2025 17:33

В ЕС призвали Китай решать таможенные проблемы переговорами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала во вторник Китай обеспечить решение проблем, вызванных масштабными импортными тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом, путем переговоров. Об этом сообщает Reuters.

В телефонном разговоре с премьер-министром Китая Ли Цянем фон дер Ляйен "подчеркнула ответственность Европы и Китая, как двух крупнейших мировых рынков, за поддержку сильной реформированной торговой системы, свободной, справедливой и основанной на равных условиях", - говорится в сообщении ее офиса.

Фон дер Ляйен и Ли Цянем обсудили создание механизма для отслеживания возможного перенаправления торговли, вызванного пошлинами. Это связано с тем, что ЕС опасается перенаправления дешевого экспорта Китая из США в Европу.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование