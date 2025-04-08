Стали известны кандидаты на пост президента Южной Кореи

В Южной Корее 3 июня пройдут президентские выборы. Стало известно, кто будет баллотироваться на должность после отстранения Юн Сок Йоля.

Исполняющий обязанности президента Хан Дак Су заявил, что правительство намерено назначить 3 июня днем 21-х президентских выборов. Предыдущие досрочные выборы президента в Южной Корее состоялись 9 мая 2017 года – через 60 дней после устранения президента Пак Кин Хэ.

По информации Reuters, на пост президента претендуют:

министр труда Ким Мун Су, который подал в отставку и официально объявил о намерении баллотироваться;

депутат Ан Чхоль Су, первый, кто поддержавший импичмент президента Юн Сок Йоля. Он пообещал стимулировать экономический рост страны и развивать искусственный интеллект для противодействия торговой политике США;

лидер либеральной Демократической партии Ли Чже Мэн, который в 2022 году проиграл Юну с минимальным отрывом. Хотя он сейчас сталкивается с юридическими проблемами, ожидается, что он уйдет в отставку с должности лидера партии и объявит свою кандидатуру уже на этой неделе.