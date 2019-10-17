В новом составе парламента РБ не будет оппозиционеров

Белорусские власти решили не пускать представителей оппозиции в новый состав парламент. Такой вывод следует из решения ЦИК РБ отказать в регистрации в кандидаты двум действующим депутатам нижней палаты, представляющих оппозицию, Елене Анисим и Анну Канопацкую.

Как сообщают СМИ, поводом для отказа в регистрации в обоих случаях стали описки в листах с подписями.

Канопацкая шла по Минскому 97 избирательному округу, Анисим – по Столбцовскому избирательному округу №70.

Отказ в регистрации Елены Анисим является первым проколом опубликованного недавно списка будущего состава нижней палаты парламента РБ. Впрочем, совсем скоро станет понятно, чем является этот список - сливом, который власти пытаются завуалировать на ходу меняя персоналии, или экспертной аналитической попыткой предугадать новый состав палатки.

Анисим и Канопацкая заявили о намерении обжаловать решение ЦИК РБ.