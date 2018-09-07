Нацбанк Украины повысил ключевую ставку

Центральный банк Украины повысил ключевую процентную ставку на половину процентного пункта до 18 процентов, стремясь удержать инфляцию под контролем, и назвал возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом ключевым условием макрофинансовой стабильности.

Объявленное в четверг решение совпало с началом двухнедельных переговоров с миссией МВФ в Киеве о выделении нового финансирования в рамках четырехлетней программы на сумму $17,5 миллиарда, срок действия которой истекает весной следующего года.

“Ключевым условием снижения инфляции до целевого уровня остается успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом”, - говорится в сообщении НБУ.

“Получение кредитных средств от фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и служить позитивным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего продвижения в осуществлении реформ в Украине”, - отмечается в сообщении.

Инфляция снизилась в июле до 8,9 процента в годовом исчислении и будет близка к этому уровню в августе, согласно предварительной оценке НБУ.

Нацбанк повысил ставку до 18 процентов в соответствии с ожиданиями рынка, но предупредил, что готов продолжить ужесточение, если появятся дополнительные инфляционные риски.

“Вследствие роста волатильности обменного курса гривны и приближения в следующем году двойных выборов в Украине возможно ухудшение инфляционных ожиданий”, - полагает НБУ.