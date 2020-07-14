МИД РБ ответил главе представительства ЕС: "Who are you to lecture us?"

МИД Беларуси допустил жесткую реакцию в ответ на заявление главы представительства ЕС Дирка Шубеля о возможном введении новых санкций в отношении Беларуси из-за недемократичного характера проходящей в стране избирательной кампании.

«Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство. Поэтому для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать "руководству Беларуси", а также грозить санкциями», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

«Правда, по опыту могу сказать, что такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах», - ушел представитель МИД в противопоставление «учитель-ученики» в духе главы МИД РФ Сергея Лаврова «Who are to fucking lecture me?»

«В этой связи напомню, что Беларусь, точно также, как и все другие суверенные государства, проводит выборы для себя. Белорусский народ сам сделает свой выбор без подсказки "доброжелателей" извне. Ни Евросоюз, никто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране», - добавил Глаз.

Он еще раз отметил, что решение о приглашении/неприглашении международных наблюдателей будет принято «в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом».

«Беларусь хорошо знает о своих обязательствах в рамках ОБСЕ. С этой организацией, а не с представителем Евросоюза в Беларуси, мы ведем соответствующий диалог по данной теме», - заявил представитель МИД РБ.