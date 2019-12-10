Беларусь получит от ЕС 5 млн. евро на апгрейд пограничных пунктов пропуска

Гродненская региональная таможня получит 5 млн. евро по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" Европейского инструмента соседства.

Деньги пойдут на обновление пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщают СМИ.

В частности, cвыше 4 млн евро составит вклад Евросоюза в проект строительства рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска "Берестовица".

Более 1 млн евро ЕС направит на реализацию проекта "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", что позволит ускорить оформление в пунктах пропуска как физических лиц, так и грузовых автомобилей.