Последнее обновление: 10.12.2019 17:48

Беларусь получит от ЕС 5 млн. евро на апгрейд пограничных пунктов пропуска

Гродненская региональная таможня получит 5 млн. евро по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" Европейского инструмента соседства.

Деньги пойдут на обновление пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщают СМИ.

В частности, cвыше 4 млн евро составит вклад Евросоюза в проект строительства рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска "Берестовица".

Более 1 млн евро ЕС направит на реализацию проекта "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", что позволит ускорить оформление в пунктах пропуска как физических лиц, так и грузовых автомобилей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование