Минздрав как зеркало белорусской прачечной

Ежедневник опубликовал очередное масштабное расследование о схемах при проведении госзакупок Министерством здравоохранения РБ, доказав многократное завышение цен и вывод десятков миллионов долларов за границу.

На основании имеющихся в распоряжении редакции документов, издание показывает, как подконтрольные бизнесмену Виктору Медведскому структуры обслуживали тендеры Минздрава.

Пример 1. Некая компания NOTTSTON LLP, зарегистрированная в Лондоне, покупает у известного французского производителя Macopharma 40 шт контейнеров для компонентов крови для фотообработки на аппарате MacoGenic G2 (всего 92 евро за единицу) и 40 шт раствора для экстракорпоральной фотохимиотерапии на аппарате MacoGenic G2 (75 евро за единицу), а также сам аппарат MacoGenic G2 за 50 тыс. евро. Поставка осуществляется в адрес "Белмедтехники", а общая цена закупки - 56680 евро.

Поставка осуществляется через зарегистрированную в Австрии компанию Anymed Handels GmbH, которая входила в тройку крупнейших поставщиков Минздрава РБ.

В результате, цена контейнеров и раствора увеличилась в 10 (!) раз, а цена аппарата - в 3 раза. Из 40 шт. контейнеров и 40 шт. растворов по 10 поставляются бесплатно в качестве товарной скидки, но цена оставшихся товаров уже составляет 195 тыс. евро, или в 3,4 раза дороже цены закупки.

Пример 2. Объявляется тендер на закупку медицинского оборудования для фото-обработки и хранения единичных доз плазмы Teraflex - MB - Plasma, отпускная цена которого €38. Госзакупщики, зная об этом, ставят стартовую цену тендера в €439. Далее на тендер заявляются две связанные другом с другом структуры, и одну единственную ставку на понижение в 0,1% делает компания-победитель, а второй участник не делает ставок вообще. В итоге цена победителя составляет €438,5 или в 11,5 раз выше цены производителя.

Издание отмечает, что описанная выше схема - это не ноу-хау каких-то конкретных лиц. Это система, по которой работали и продолжают работать в Беларуси практически все представительства иностранных поставщиков Минздрава.

«Заметим, представительства не производителей, а обыкновенных посредников», - отмечается в статье.

В заключение Ежедневник подчеркивает, что имеет достаточно документов для продолжения расследования, но намерен дождаться реакции со стороны «заинтересованных лиц».