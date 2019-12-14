Белый дом ограничил доступ чиновников к телефонным переговорам Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа сократила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры президента с лидерами других стран.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в Белом доме, передает DW. Теперь вместе с Трампом во время его телефонных переговоров могут находиться лишь те его высокопоставленные помощники, которых назначил сам президент.

В их число входят, в частности, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, а также и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр, говорится в публикации. Это решение принято, чтобы пресекать утечку информации и устранить разногласия внутри Белого дома, пояснили собеседники CNN.

Транскрипции телефонных переговоров Трампа теперь тоже будут доступны еще меньшему числу сотрудников администрации. Ограничение доступа к переговорам Трампа позволит создать узкий круг тех, кто лояльно относится ко всем решениям, влияющим на внешнюю политику США, считают опрошенные CNN эксперты.

Один из чиновников Белого дома назвал новое ограничение "правилом Виндмана" - по имени сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине и РФ Александра Виндмана. Тот присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, из-за которого разгорелся скандал, грозящий обернуться импичментом президента США. Дональда Трампа подозревают в попытке вынудить Зеленского начать расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.