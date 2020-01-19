Последнее обновление: 19.01.2020 10:26

Трамп уволил третьего за год советника по России

Категории: США Власть

Ушел со своей должности главный советник Дональда Трампа по России, старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, Пик в пятницу "в сопровождении" покинул территорию Белого дома. Позднее было объявлено о его уходе в "административный отпуск" в связи с расследованием в области безопасности, передает DW.

Пик - уже третий сотрудник на этой должности, который был уволен в течение одного года. Свои обязанности он выполнял с ноября и должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

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