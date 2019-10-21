Бюджет Беларуси в 2020 году будет дефицитным

Проект республиканского бюджета Беларуси на 2020 год является дефицитным в объем около 1 млрд. рублей, следует из публикации начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень в подведомственном Минфину РБ журнале.

Доходы составят около 39,5 млрд. рублей. При этом, расходы на финансирование социальной сферы увеличатся не менее чем на 11% по сравнению с текущим годом.

Проект бюджета на 2020 год сверстан, исходя из цены нефти марки Urals $60 за баррель, курс рубля к доллару - в среднем 2,2447 рубля за доллар, среднегодовой инфляции в 5%.

Кроме того, учтены налоговый маневр в РФ, отмена ограничения по вычету входного НДС при импорте потребительских товаров, снижение предельного размера коэффициентов к ставкам имущественных налогов с 2,5 до 2 раз, уменьшение кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зон.

Налоговая нагрузка ожидается в пределах около 24,3% к ВВП. В состав бюджета предполагается включить фонды гражданской авиации и универсального обслуживания.