Минфин РБ верстает дефицитный бюджет на 2020 год

Дефицит бюджета в 2020 году может составить до Br1 млрд, сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович в парламенте.

"В проекте бюджета мы сократили дефицит с 1,3% к ВВП до 1%. Это чуть меньше Br1 млрд, или Br990 млн на следующий год", - сказал Максим Ермолович, которого цитирует БелТА.

Обновленный проект бюджета на 2020 год планируется представить в парламент до конца этого месяца.

По словам министра, в доработанной версии предусмотрено снижение господдержки организаций на 10% по сравнению с текущим годом.

"Это поручение главы государства, все эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач", - пояснил Ермолович.

"Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году", - добавил он.

Глава Минфина сообщил, что с 2020 года все целевые внебюджетные фонды включаются в бюджет и будут исполняться в соответствии с установившейся бюджетной практикой. Единственным внебюджетным фондом в экономической системе Беларуси остается Фонд социальной защиты населения.