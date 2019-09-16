ГТК РБ: Потери от налогового маневра РФ уже составили 520 млн. рублей.

Беларусь с начала года недополучила 520 млн. рублей таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

"По нефти и нефтепродуктам мы потеряли более 520 млн. рублей. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто", - заявил сегодня глава Государственного таможенного комитета РБ Юрий Сенько.

По его словам, часть суммы в размере 301 млн. рублей была компенсирована за счет НДС и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору.

Сенько сообщил, что на границе «оформляется около 6 тыс. грузовиков ежесуточно, легкового транспорта - 17 тыс. Ежесуточно пересекают границу 73 тыс. физических лиц".

За январь-август 2019 года в республиканский бюджет поступило Br5,94 млрд платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли. По другим платежам, контролируемым ГТК, рост сохраняется. Ожидается, что по итогу 2019 года в бюджет поступит Br8,7 млрд (плюс 3,9% к уровню 2018-го).

Общее количество правонарушений, выявленных таможенными органами, за 8 месяцев увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,5 тыс. до 31 тыс.). Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (62).

По выявленным таможенными органами фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов возбуждено 12 уголовных дел, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия, составных частей к нему и боеприпасов из Украины в Литву и далее в Россию через территорию Беларуси.