Нацбанк РБ увязал бонусы топам госбанков с отсутствием долгов за газ и свет

Нацбанк Беларуси увязал величину и сам факт выплаты премии и вознаграждения руководителю государственного или контролируемого государством банка по итогам работы за отчетный год с рядом обязательных к выполнению параметров, включая отсутствие задолженности по оплате за коммунальные услуги.

Соответствующие поправки внесены постановлением НБ РБ №417 от 10 октября 2019 года в постановление №524 от 11 сентября 2013 года.

«Основаниями для обязательного снижения (лишения) премий и вознаграждений руководителю банка, в уставном фонде которого доля собственности государства составляет более 50 процентов, являются непринятие мер по соблюдению производственной, трудовой и исполнительской дисциплины и обеспечению безопасных условий труда в возглавляемом им банке, а также необеспечение нарастающим итогом с начала отчетного года оплаты в полном объеме текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии и другие основания по решению уполномоченного органа управления банка», - говорится в документе.