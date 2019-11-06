Нацбанк РБ понижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов с 20 ноября

Нацбанк Беларуси принял решение о понижении с 20 ноября 2019 года ставки рефинансирования сразу на 50 базисных пунктов с 9,5% до 9% годовых, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение Правления НБ РБ.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,25% до 8% годовых.

«В III квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3 процента, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5 процентов», - говорится в сообщении НБ РБ.

«Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину», - отмечается в сообщении.

Следующее очередное заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.