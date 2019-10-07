Нацбанк РБ хочет разрешить небанковские платежные сервисы – проект

Нацбанк РБ выносит на общественное обсуждение проект Закона ”О платежных системах и платежных услугах“.

«Документ подготовлен в связи с необходимостью комплексного урегулирования общественных отношений, возникающих при осуществлении платежей физическими и юридическими лицами, при оказании платежных услуг не только банками, но и иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», - говорится в комментарии регулятора.

В частности, Нацбанк предлагает законодательно закрепить право на прием платежей в пользу третьих лиц такими субъектами хозяйствования, как торговые площадки, службы доставки (курьеры), операторы сотовой подвижной электросвязи, автомобильные перевозчики, иные заинтересованные организации, а также магазины, функционирующие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания.

В этой связи необходимо установить требование о предоставлении банками доступа к счетам клиентов поставщикам платежных услуг инициирования платежа.

Кроме того, регулятор намерен установить правила предоставления платежных услуг и уточнить требования к платежным системам, включая требования по безопасности проведения платежей; уточнить права и обязанности пользователей платежных услуг и установить их для поставщиков платежных услуг с целью обеспечения равноправного и справедливого подхода по отношению ко всем участникам платежного рынка; уточнить полномочия Национального банка в области регулирования платежного рынка, надзора за платежными системами и поставщиками платежных услуг.

«Принятие Закона будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и развитию среднего и малого предпринимательства в Республике Беларусь, развитию конкуренции в национальной платежной системе», - полагает Нацбанк РБ.

Замечания и предложения по проекту (http://www.nbrb.by/today/npa_projects) можно направить не позднее 17 октября 2019 г. включительно.