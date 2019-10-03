Нацбанк РБ назвал недобросовестные практики банков при выдаче кредитов

Нацбанк Беларуси направил в адрес банков письмо, в котором привел перечень недопустимых практик, используемых банками при выдаче розничных кредитов.

Как следует из документа, к примерам недобросовестных практик банков следует относить:

- настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита;

- непредставление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг;

- непредставление заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком; увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;

- предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;

- включение в обязательном порядке суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.

«Банкам следует учитывать изложенное при организации работы с клиентами в целях недопущения недобросовестных практик в своей деятельности», - говорится в письме № 04-16/912 от 3 октября 2019 года.