Нацбанк РБ обещает не чудить в 2020 году

Нацбанк Беларуси сегодня заверил, что в 2020 году будет проводить режим монетарного таргетирования и не готовит в прогнозных документах каких-либо сюрпризов.

"Никаких экстраординарных мер не предусмотрено, на следующий год мы сохраняем режим монетарного таргетирования, политика преемственна по отношению к тому, что мы делаем сейчас", - заявил сегодня зампред Нацбанка РБ Сергей Калечиц, которого цитирует БелТА.

Впрочем, Нацбанк всегда обещал стабильность, а аномалии типа трехкратной девальвации нацвалюты случались как гром среди ясного неба…