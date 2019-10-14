Последнее обновление: 14.10.2019 15:01

Нацбанк РБ обещает не чудить в 2020 году

Нацбанк Беларуси сегодня заверил, что в 2020 году будет проводить режим монетарного таргетирования и не готовит в прогнозных документах каких-либо сюрпризов.

"Никаких экстраординарных мер не предусмотрено, на следующий год мы сохраняем режим монетарного таргетирования, политика преемственна по отношению к тому, что мы делаем сейчас", - заявил сегодня зампред Нацбанка РБ Сергей Калечиц, которого цитирует БелТА.

Впрочем, Нацбанк всегда обещал стабильность, а аномалии типа трехкратной девальвации нацвалюты случались как гром среди ясного неба…

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