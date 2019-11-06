Заявление главы Нацбанка РБ в связи со снижением ставки рефинансирования

Сегодня (6 ноября 2019 года) на заседании по денежно-кредитной политике Правление Национального банка приняло два решения.

Первое – снизить с 20 ноября ставку рефинансирования с 9,5 до 9 процентов годовых.

Второе решение касается ставок Национального банка по операциям регулирования ликвидности банков. С 20 ноября ставка по кредиту овернайт снижается с 10,75 до 10 процентов, по депозиту овернайт – с 8,25 до 8 процентов. В результате ширина коридора процентных ставок уменьшается с 2,5 до 2 процентных пунктов. Сохраняется его симметричность относительно ставки рефинансирования. При этом усиливается эффективность влияния процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики на интенсивность инфляционных процессов. В будущем ставки по операциям регулирования ликвидности будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования и на соответствующую величину.

Теперь подробнее о тех факторах, которые повлияли на наше решение об изменении процентных ставок.

Первое. Фундаментальные факторы как со стороны деловой активности и бюджетной политики, так и со стороны монетарных условий продолжают формировать предпосылки для постепенного замедления роста цен в ближайшее время.

Как и ожидалось, инфляция постепенно возвращается к установленному на 2019 год целевому ориентиру 5 процентов. В сентябре текущего года она замедлилась до 5,3 процента в годовом выражении.

Базовая инфляция также устойчиво снижается. К сентябрю ее годовой прирост замедлился до 4,3 процента.

Аналогично идет уменьшение показателей инфляции, очищенных от влияния краткосрочных шоков. По нашим оценкам, сейчас трендовая инфляция и средняя интенсивность роста цен находятся вблизи 4 процентов.

В октябре текущего года темп изменения потребительских цен в годовом выражении может сформироваться чуть выше сентябрьского уровня из-за плодоовощной составляющей. Это – проявление эффекта низкой базы в ценах на плодоовощную продукцию в октябре 2018 года.

В то же время тенденция замедления монетарной инфляции, наблюдающаяся на протяжении двух кварталов, продолжится.

Мы ожидаем, что к концу 2019 года инфляция сложится вблизи 5 процентов.

Второе. Принимая решение об уровнях процентных ставок, мы смотрели не только на текущий год, но и на следующий.

Как вы уже знаете, наша цель по инфляции на 2020 год – не выше 5 процентов. Поэтому мы оценивали влияние всех факторов на горизонте до конца 2020 года. Общий результат – в прогнозируемых нами условиях и с учетом принятого решения по ставкам – прирост потребительских цен по итогам следующего года также не превысит 5 процентов.

Далее остановлюсь более детально на ключевых моментах, которые принимались во внимание при формировании прогноза на следующий год.

Начну с развития ситуации на внешних рынках и с того, как это может повлиять на инфляционные процессы у нас. Мы ожидаем, что внешняя среда будет благоприятной для динамики цен в Беларуси.

Внешние условия стали менее инфляционными.

На фоне устойчивого замедления роста потребительских цен, а также уменьшения рисков, связанных в том числе с санкционной риторикой, Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции, что предопределило более быстрое снижение ключевой ставки в Российской Федерации.

В условиях наблюдаемого снижения интенсивности инфляционных процессов в еврозоне и США, а также сохраняющихся рисков существенного замедления роста мировой экономики ФРС США и ЕЦБ продолжили смягчение своих политик.

В целом последние принятые решения ключевых монетарных регуляторов свидетельствуют в пользу ослабления инфляционного фона и меньшего давления на внутренние цены в Беларуси в среднесрочном периоде.

Со стороны внутренних факторов также не ожидается проинфляционного давления. Этому будет способствовать прогнозируемое сохранение в среднесрочной перспективе экономической активности вблизи своего равновесного уровня. Рост экономики будет характеризоваться сбалансированной динамикой внутреннего спроса и внешней торговли.

Бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. Накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего государственного долга.

Мы по-прежнему уделяем большое внимание оценке рисков, связанных с динамикой заработной платы. Ее годовой рост незначительно ускорился в III квартале. Одновременно наблюдалось усиление сберегательных процессов в экономике.

Ожидается, что в среднесрочном периоде динамика заработной платы будет определяться производительностью труда.

Возросшее в текущем году чистое предложение валюты на внутреннем рынке обусловило номинальное увеличение эффективного курса белорусского рубля, что также ограничивало повышение цен.

В среднесрочном периоде ожидается сохранение дезинфляционного влияния со стороны курса белорусского рубля, вместе с тем постепенно оно будет ослабевать.

Будущая динамика инфляционных процессов во многом будет зависеть от величины и направления изменения инфляционных ожиданий.

Сегодня они чувствительны к экономическим шокам. Сильное увеличение регулируемых государством тарифов и избыточная волатильность цен на плодоовощную продукцию оказывают значимое влияние на инфляционные ожидания.

В свою очередь, повышенный уровень инфляционных ожиданий – это фактор риска для ценовой стабильности, поскольку он со временем трансформируется в фактический рост цен. В то же время ожидается постепенное изменение этой ситуации в среднесрочной перспективе, в том числе по мере того, как интенсивность инфляционных процессов стабилизируется.

Таким образом, совокупность всех факторов предопределила текущее изменение ставки рефинансирования. При этом характер монетарных условий сохранится нейтральным.

В последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике Правление Национального банка продолжит учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, в первую очередь фактическую и ожидаемую динамику инфляции в сравнении с целевым ориентиром, а также степенью реализации указанных выше проинфляционных рисков.