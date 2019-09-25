Нацбанк РБ изъял у банков 2,4 млрд. «лишних» рублей

Нацбанк РБ в рамках регулирования банковской ликвидности провел сегодня аукцион по размещению номинированных в белорусских рублях облигаций со сроком обращения 7 дней.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 19 участников со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 2 424,12 млн. рублей, сообщил регулятор.

Принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2 424,12 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,4968% годовых, удовлетворено 20 предложений от 19 участников.