Последнее обновление: 25.09.2019 17:03

Нацбанк РБ изъял у банков 2,4 млрд. «лишних» рублей

Нацбанк РБ в рамках регулирования банковской ликвидности провел сегодня аукцион по размещению номинированных в белорусских рублях облигаций со сроком обращения 7 дней.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 19 участников со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 2 424,12 млн. рублей, сообщил регулятор.

Принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2 424,12 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,4968% годовых, удовлетворено 20 предложений от 19 участников.

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