Нацбанк РБ снижает ставки по инструментам регулирования ликвидности с 20 ноября

Национального банка РБ с 20 ноября 2019 года снижает ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков.

Решение о снижении ставок принято в связи со снижением с 20 ноября текущего года ставки рефинансирования до 9,0% годовых.

Таким, образом, ставка по кредиту овернайт и СВОПу овернайт (по национальной валюте) снижается с 10,75% до 10% процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,25% до 8% годовых.

Ставки по двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков, как ломбардный кредит по фиксированной ставке или сделки СВОП (по национальной валюте) на срок не более 30 календарных дней, также снижается с 10,75% до 10% процентов годовых, следует из сообщения регулятора.