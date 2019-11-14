Нацбанк РБ установил системную значимость банков на 2020 год

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2020 год, что обязывает данные банки к соблюдению ряда требований, включая норматив достаточности капитала.

К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк", - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк".

«В течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором», - напоминает Нацбанк.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.