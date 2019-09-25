Мошенники начали разводить клиентов Беларусбанка

Беларусбанк предупредил своих клиентов- физических лиц, что с ними по телефону могут от имени банка связаться мошенники и таким образом получить личные паспортные данные.

«Приведем в пример один из случаев, о которых рассказали клиенты. Одному из них позвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что в его личном кабинете находится заявка на кредит в 5000 рублей. Мошенник попросил предоставить паспортные данные клиента для отмены кредита», - такой пример приводит Беларусбанк в сообщении на сайте.

В этой связи банк напоминает, что, если заявку на кредит любым возможным способом вы не оформляли или направили ее по ошибке, сотрудники банка информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают.

Вместе с тем, банк не уточняет, возможны ли варианты, когда сотрудники банка могут по телефону запросить личные паспортные и иные данные клиента.