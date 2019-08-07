ДФР задержал должностных лиц Минсктранса за взятки

Должностные лица государственного предприятия «Минсктранс» подозреваются в получении взяток

ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску задержал должностных лиц госпредприятия «Минсктранс» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок

«Задержание производилось в момент передачи денег», - говорится в сообщении КГК РБ

«Установлено, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы», - сообщил КГК.

При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства на общую сумму 30 тыс. долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов США.

В отношении задержанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса РБ.