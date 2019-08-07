Последнее обновление: 07.08.2019 16:56

ДФР задержал должностных лиц Минсктранса за взятки

Должностные лица государственного предприятия «Минсктранс» подозреваются в получении взяток

ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску задержал должностных лиц госпредприятия «Минсктранс» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок

«Задержание производилось в момент передачи денег», - говорится в сообщении КГК РБ

«Установлено, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы», - сообщил КГК.

При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства на общую сумму 30 тыс. долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов США.

В отношении задержанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса РБ.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование