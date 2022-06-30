Почти всех подозреваемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными

Суд в Париже признал виновными 19 из 20 подозреваемых в совершении серии масштабных терактов в Париже в ноябре 2015 года, в том числе и Салаха Абдеслама – единственного выжившего члена ИГИЛ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Единственный выживший член террористической организации "Исламское государство" Салах Абдеслам получил пожизненное заключение без права помилования. Еще шесть членов ИГИЛ, которых считают пропавшими без вести или погибшими, получили от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Как подтвердил суд, именно они занимались непосредственным исполнением теракта.

Отметим, что ходатайство прокуратуры о пожизненном заключении без права на досрочное освобождение редко во Франции: там обычно позволяют выходить пожизненно осужденным через 20-25 лет.

Суд оправдал только одного подозреваемого – Фарида Харкаха, которому обвинение просило шесть лет тюрьмы за содействие в подготовке теракта. Остальные получили наказание в виде заключения на срок от пяти лет до пожизненного. Их признали виновными в помощи нападающим в разной степени – например, они обеспечивали логистическую поддержку или предоставили оружие.

Решение суда насчитывает более 120 страниц и ставит точку в многолетнем судебном разбирательстве одного из самых кровавых терактов в истории Европы.

Напомним, 13 ноября 2015 года девять человек совершили нападения в Париже и Сен-Дене, убив 130 человек и ранив более 350. Расследование в результате выявило крупную джихадистскую ячейку, стоящую за этими терактами. 22 марта 2016 года этот центр организовал теракт в аэропорту и в метро Брюсселя, убив 32 человека.

Ответственность на себя взяло "Исламское государство". Расследование дела завершилось только в 2019 году. В судебном заседании истцами выступают 2500 человек