МВФ предсказал резкое замедление экономики Беларуси

Международный валютный фонд радикально понизил прогноз по росту экономики Беларуси в своем докладе "Перспективы развития мировой экономики: глобальный спад производства, рост торговых барьеров", опубликованном 15 октября.

МВФ понизил собственную оценку роста белорусской экономики в текущем году с апрельских 1,8% до 1,5%. В 2020 году, по оценке фонда, рост ВВП составит всего 0,3% вместо ранее прогнозируемых 2,2%. В 2024 году МВФ и вовсе видит рецессию в Беларуси со снижением ВВП на 0,4%.

Инфляция в Беларуси, по мнению МВФ, к концу года разгонится до 5,4% (апрельский прогноз – 5,0%), в 2020 году замедлится до 4,8% (апрельский прогноз – 5,0%), и будет оставаться на этом в последующие годы: инфляционный прогноз на 2024 год – 4,0%.

Всемирный банк оценивает рост ВВП Беларуси в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 - 1,3%, 2021 - 1,2%. Евразийского банка развития (ЕАБР) оценивает рост ВВП Беларуси в этом году в 1,2%.

По данным МВФ, в 2019 году рост мировой экономики составит 3%. Это худший показатель с 2008-2009 годов. В 2020 году мировую экономику ожидает рост на уровне 3,4%.

Рост российской экономики, по мнению экспертов МВФ, в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,9%.

В отношении экономики Украины МВФ улучшил свой прогноз роста с 2,7 до 3%. На этом же уровне, как ожидается, останется рост украинского ВВП и в 2020 году. В то же время инфляция в стране к концу 2019 года замедлится до 7%.