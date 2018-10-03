Румас займется эффективностью менеджмента госсектора

Премьер РБ Сергей Румас уверен, что новый состав правительства способен осилить главную задачу текущей пятилетки - повышение благосостояния населения, и даже знает, каким образом это можно сделать в оставшиеся два с небольшим года (2019-20).

«Основной упор работы правительства … должен быть сделан на повышение благосостояния населения», - сказал Румас вчера на заседании правительства.

Добиваться сказанного премьер намерен не за счет создания новых мега-производств или долгоиграющей, как показала печальная практика прошлых лет, перестройки целых отраслей экономики, ибо на это нет времени, а тихой сапой – оптимизируя то, что есть или почти есть в наличии.

«Ключевым вопросом в решении этой задачи является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики. Для этого необходимо выстроить реально действующую систему управления хозяйственными обществами", - заявил Румас.

Помимо смены руководящих кадров и смотрящих со стороны правительства, а также возможного переподчинения подконтрольных государству субъектов хозяйствования, премьер готов сделать ставку на цифровую трансформацию, развитие малого и среднего бизнеса и сферы услуг. «То, что не требует, существенных инвестиционных затрат, таких как организация нового производства», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Проект программы деятельности правительства на оставшиеся 2 года пятилетки будет внесен на рассмотрение парламента не позднее 18 октября.