Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Кобяков запретил использовать бюджетные деньги на погашение просроченных долгов

Премьер Беларуси А.Кобяков напомнил госпредприятиям о недопустимости использования бюджетных средств в качестве инструмента погашения просроченной задолженности.

"Многие государственные предприятия рассчитывают на бюджет, что в корне неверно. Использовать бюджет в качестве инструмента для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо", - заявил сегодня премьер на совещании об итогах работы экономики за 1-е полугодие 2018 года.

Он также напомнил о принятом указе №200 от 24 мая 2018 года, позволяющего дисконтировать долг, обменивать его на акции, привлекать инвесторов.

"Может быть, мало времени прошло, но пока нет примеров среди частных и государственных компаний, которые этими инструментами воспользовались. Надо более активно заниматься, потому что сами эти проблемы не растворятся", - посетовал Кобяков.

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