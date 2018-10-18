Правительство РБ знает, как развивать малый бизнес до 2030 года

Правительство РБ постановлением №743 от 17 октября 2018 года утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года.

«Названная Стратегия принята в целях повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности и определяет приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства», - говорится в официальном комментарии правительства.

Цель Стратегии – формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Основные задачи – создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация Стратегии планируется в два этапа:

• переходный этап – 2018 2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры);

• основной этап – 2021 2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики).

В результате реализации Стратегии при согласованных действиях органов государственной власти и бизнеса планируется довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 процентов.