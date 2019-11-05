Румас: Ситуация в экономике не устраивает правительство

Текущая ситуация в экономике страны не устраивает правительство, заявил сегодня на заседании Совмина премьер Беларуси Сергей Румас.

На заседании рассматриваются итоги работы экономики за 9 месяцев текущего года.

"Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство", - сказал Румас.

«До завершения года остается меньше двух месяцев, времени для задействования резервов, которые по каким-либо причинам не были использованы в этом году, крайне мало», - напомнил премьер.

"Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год", - предупредил Румас.

В числе положительных тенденций премьер назвал сохранение макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное – более $520 млн. Чистая продажа валюты населением составила $638 млн, субъектами хозяйствования – $719 млн. Продолжают расти срочные рублевые депозиты населения.

«Обязательства Правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд», – отметил Румас.

Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%. Вместе с тем не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП.

«Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема – отсутствие оборотных средств», – констатировал премьер.

Снижение промышленного производства закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.

«В транспортной сфере с начала года мы уже просели на 2,3 процентного пункта, в оптовой торговле – на 3,4 процентного пункта», – добавил Румас.