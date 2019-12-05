Лукашенко назвал четыре столпа экономического развития Беларуси

Новому составу парламента предстоит работать в непростой экономический период, заявил сегодня Лукашенко и назвал 4 столпа экономического развития синеокой.

«Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Это с одной стороны. С другой - является двигателем прогресса, заставляет нас искать новые резервы экономического роста. Создавать экономическую систему, которая минимально зависит от рынка углеводородного сырья и других конъюнктурных товаров», - сказал Лукашенко.

Он назвал четыре опоры, на которых будет базироваться среднесрочное экономическое развитие страны: создание наилучших условий для привлечения инвестиций в экономику, повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности, расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков и кардинальное изменение ситуации в демографии.

«Несмотря на то, что это в основном задачи правительства, они напрямую касаются и вас, депутатов. Эти четыре направления - основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям и жителям регионов, которые вы представляете», - добавил он.

Белорусский правитель напомнил о социальном курсе Беларуси, однако заявил, что нынешний уровень развития белорусского общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер социальной поддержки.

«Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, но создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решить их. То есть не рыбу - а удочку в руки», - заявил Лукашенко.

Обращение Лукашенко не транслируется по ТВ и радио, освещается узким кругом СМИ.