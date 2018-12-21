В Беларуси инфляция в 2019 году не должна превысить 5% - указ

Александр Лукашенко подписал указ о задачах социально-экономического развития республики на 2019 год, согласно которому инфляция в стране не должна превысить 5%, а рост ВВП должен составить 4%.

"...определены ключевые показатели эффективности работы правительства Республики Беларусь на 2019 год, в том числе темп роста валового внутреннего продукта - 104%, экспорта товаров и услуг - 105,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 103,4%", - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ключевым индикатором для Нацбанка является параметр по инфляции, которая по итогам 2019 года не должна превысить 5%.

В соответствии с указом целью социально-экономического развития на 2019 год является обеспечение экономического роста Беларуси, превышающего среднемировой уровень, и повышение на этой основе уровня благосостояния белорусского народа.

В указе поставлены и дополнительные задачи. В том числе по разработке и внесению предложений для повышения потенциального валового внутреннего продукта и создания новых источников его роста; проведению системной региональной политики в целях выравнивания развития территорий, сокращения межобластной и межрайонной дифференциации уровня и качества жизни населения, а также создания новых высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего в регионах.

Белорусскому правительству поручено вносить предложения о корректировке прогнозных параметров с учетом фактически складывающихся внешних экономических условий.