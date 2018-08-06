Нацбанк планирует новые меры для дедолларизации экономики

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете "Рэспублiка" сообщил о новых мерах дедолларизации экономики.

По словам Каллаура, "для достижения низкой инфляции Нацбанк использует систему инструментов денежно-кредитной политики. Основной — ставка рефинансирования. Решение об ее уровне, а также других параметрах денежно-кредитной политики принимается на Правлении Нацбанка. Наши решения базируются на макроэкономическом прогнозе. Если риски инфляционного давления снижаются, денежно-кредитная политика может смягчаться, а ключевая ставка — снижаться. И наоборот. Все свои действия Нацбанк предпринимает прозрачно и открыто. Это очень важно для повышения доверия к нему со стороны участников рынка, которые корректируют свое поведение в соответствии с сигналами регулятора и его прогнозами по инфляции и макроэкономическим показателям: расширяют экономическую активность, увеличивают заимствования или, наоборот, несколько ограничивают свою кредитную активность. Такое взаимодействие Нацбанка и экономических агентов позволяет максимально приблизить динамику цен к целевому параметру.

Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков. Затрудняет долларизация применять эффективные инструменты денежно-кредитной политики. В широкой денежной массе доля национальной валюты только 38 процентов. Поэтому трансмиссионный механизм работает, но с серьезными искажениями. Национальный банк совместно с Правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны. Из последних новаций — изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте. Важный шаг — работа над изменениями в Гражданский кодекс, предполагающими, что денежные обязательства в иностранной валюте будут возможны, только когда законодательство разрешает расчеты в ней. Также предполагается установить исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования. Необходимо полностью отказываться от точечных преференций в области валютного законодательства. Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан Правительством. Несомненно, дедолларизацию необходимо проводить вместе с либерализацией валютного законодательства. И ряд шагов в этом направлении сделан: отказ от использования паспортов физических лиц при совершении операций купли-продажи иностранной валюты в банках, отмена целевой покупки валюты, обязательной продажи валютной выручки и другие. Именно комплексная и параллельная реализация мероприятий в обоих направлениях должна дать синергетический эффект. Хотя, несомненно, многое зависит от психологии и долговременной привычки все измерять в условных единицах. Но если раньше, при высокой инфляции, манипулирование долларами в расчетах еще как-то было оправданно, то при стабилизации национальной валюты необходимо и все расчеты в ней проводить, и договорные отношения номинировать в белорусских рублях. В конце концов, это немаловажный фактор стабильности финансовой системы и экономики в целом".