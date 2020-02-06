Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики

Министерство торговли США 6 февраля 2020 года опубликовало уведомление о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств с целью проверки, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Уведомление опубликовано в Федеральном регистре - официальном печатном органе правительства США, сообщило Министерство экономики Беларуси.

«В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, государственная собственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и др.», - говорится в сообщении.

После рассмотрения всех комментариев сторон Министерство торговли США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Республики Беларусь в категорию стран с рыночной экономикой.

«Окончательные результаты по данному вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 года», - отмечается в сообщении.

Статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет Правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Так, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Беларусь оставалась единственной страной в Восточной Европе, которая до сих пор не добилась пересмотра своего статуса.

В октябре 2019 года Минэкономики РБ наняло компанию «Crowell & Moring» для юридического сопровождения процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В декабре 2019 г. от лица правительства РБ в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики с предоставлением необходимых аргументов.

Министерство торговли США посчитало, что власти РБ предоставили достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.