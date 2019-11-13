Последнее обновление: 13.11.2019 13:05

МФК обещает озвучить индекс конкуренции Беларуси не позднее января 2020 года

Глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина пообещала озвучить индекс развития конкуренции в Беларуси в конце декабря-начале января следующего года.

Индекс рассчитывается по методологии Организации экономического сотрудничества и развития 1 раз в 5 лет и определяется по шкале от нуля до 6. Отметка нуль обозначает максимальный уровень конкуренции, т.е. минимум препятствующих конкуренции барьеров. МФК начала работу над индексом еще в 2018 году.

"В настоящее время все данные собраны, материалы находятся в ОЭСР, индекс будет озвучен в конце декабря - начале января", - сообщила сегодня Ольга Щербина.

Она отметила, что в Беларуси есть сферы, которые получат высокую оценку, как, например, IT или стартапы, розничная торговля, недвижимость. Но есть и монополизированные сферы экономики, которые негативно скажутся на индексе.

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