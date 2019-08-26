Беларусь провалила сделку по продаже акций Белинвестбанка

Белорусские власти провалили очередную инвестиционную сделку, затребовав за долю в приватизационном «бриллианте» гораздо большую сумму, чем был готов предложить иностранный инвестор.

В данном случае речь идет о несостоявшейся продаже пакета акций государственного Белинвестбанка Европейскому банку реконструкции и развития. Вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка планировалось на конец 2018 года и рассматривалось как второй этап совместного плана по дальнейшей продаже Белинвестбанка крупному европейскому коммерческому банку.

Провал сделки в эфире в белорусского ТВ косвенно подтвердил министр экономики Дмитрий Крутой.

"Стороны обменялись только первыми инвестиционными предложениями. Я не считаю этот процесс завершенным, идут экспертные, абсолютно нормальные переговоры… Банк, естественно, выдвинул условия, чтобы купить подешевле, у нас есть альтернативные методы оценок. Стоимость этого банка выше, как мы считаем…", - сообщил Крутой.

Впрочем, в белорусском понимании «абсолютно нормальные переговоры» означает, что переговоров на самом деле нет, а власти надеются на то, что не произойдет ухудшения отношений с ЕБРР в целом.

«Мы из этого (переговорного) процесса не выходим», - довел министр позицию властей синеокой до сведения международного партнера.

«Я думаю, до конца года в отношениях с этим банком наступит какая-то ясность", - констатировал Крутой текущее состояние процесса.

Сотрудничество с ЕБРР по Белинвестбанку было инициировано властями РБ в тот момент, когда Белинвестбанк пребывал в незавидном финансовом положении из-за объема сомнительных (невозвратных) кредитов, выданных предприятиям РБ.