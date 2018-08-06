Последнее обновление: 06.08.2018 14:23

"Укртрансгаз" ввел новые тарифы на закачку, хранение и отбор газа в украинских ПХГ

Категории: Украина Газ

Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" с 1 августа ввел в действие новые тарифы на закачку, хранение и отбор природного газа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" начал с 1 августа предоставлять услуги по хранению (закачка, отбор) газа по новым тарифам", — говорится в сообщении.

Компания сообщила, что новые тарифы устанавливают плату за заказанные мощности закачки, отбора и хранения газа, тогда как предыдущие предусматривали плату за фактический объем закачки, отбора и хранения.

Так, новый тариф на закачку природного газа в ПХГ составит 0,172 гривны (0,0063 доллара) за тысячу кубометров (ранее тариф составлял 32,9 гривны, или 1,21 доллара за тысячу кубометров). За хранение тысячи кубометров голубого топлива компания возьмет 64,4 гривны (2,37 доллара) в сутки, ранее тариф составлял 46,2 гривны (1,7 доллара). Тариф на отбор газа теперь составляет 67,1 гривны (2,47 доллара) за тысячу кубометров вместо 32,9 гривны (1,21 доллара).

"На начало сезона отбора газа 2017-2018 годов 244 компании имели газ в ПХГ "Укртрансгаза", из них три были зарубежными — из Швейцарии, Нидерландов и Чехии", — отмечается в сообщении. Всего "Укртрансгаз" эксплуатирует 11 ПХГ общим объемом 31 миллиард кубометров газа.

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