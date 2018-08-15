Последнее обновление: 15.08.2018 13:08

ФАС РФ определилась с критериями монополий в сети

ФАС России предложила считать монополистами цифровые платформы, которые занимают более 35% рынка «взаимозаменяемых услуг». От того, что власти будут считать таким рынком, зависит, попадут ли под регулирование «ВКонтакте» и «Яндекс»

Предложение признавать доминирующим положение цифровой платформы, которая занимает не менее 35% рынка «взаимозаменяемых услуг», содержится в новой версии пятого антимонопольного пакета, которую подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РБК.

В документе не поясняется, что такое «рынок взаимозаменяемых услуг». Не уточнил этот вопрос и представитель ФАС — он лишь указал, что взаимозаменяемыми могут быть названы различные маркетплейсы, «но не сайты конкретных магазинов». При этом доминирующим не может быть признан владелец платформы, если ее выручка за последний календарный год составила менее 400 млн руб.

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