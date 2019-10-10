Въезд в Беларусь запрещен 1,14 млн. человек

В список лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, включено 1 млн 142 тыс. человек, сообщил первый замминистра внутренних дел Иван Подгурский.

По его словам, большая часть списка сформирована Российской Федерацией. Беларусь внесла 138 тыс. человек, передает Белапан.

По линии МВД внесено 16 тысяч, КГБ — 15, Госпогранкомитетом — 7 тысяч человек.

В 2018 году в Беларусь въехало 4 млн 800 тыс. иностранных граждан, выехало чуть более 5 млн. За первую половину текущего года в Беларусь въехало 2 млн 300 тыс. иностранцев, выехало 2 млн 400 тыс.