Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы Беларуси

Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

Он отметил, что в прошедшем году тема охраны границы дважды обсуждалась на его уровне.

"Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую вы, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространения наркотиков, оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты рубежей Беларуси.

"Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз нашей пограничной безопасности станет меньше", - заявил А. Лукашенко.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование