Последнее обновление: 20.02.2017 16:16

Госпогранкомитет заявляет о невозможности въезда в Беларусь по документам ДНР и ЛНР

Въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», - сказал Антон Бычковский, которого цитирует БелТА.

«При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь», - добавил он.

Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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