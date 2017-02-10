В Беларуси заявили о снижении числа нарушений на белорусской границе

Число правонарушений на государственной границе Беларуси снизилось в 2016 году в 1,2 раза, в том числе случаев контрабанды и попыток незаконного пересечения госграницы.

"В 1,2 раза сократилось количество нарушений законодательства о государственной границе, более чем на 40% уменьшилось число желающих незаконно ее пересечь, на треть меньше зафиксировано фактов контрабанды", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

В материале отмечается, что этому способствовали "реализуемый органами пограничной службы комплекс организационных и практических мероприятий, активное привлечение к охране границы приграничного населения, инженерное оборудование рубежей охраны".

"В прошедшем 2016 году особое внимание органами пограничной службы Беларусии уделялось предотвращению террористических угроз, пресечению каналов незаконной миграции, оружия и наркотиков. Главный итог – серьезных инцидентов на государственной границе Беларуси не допущено", - подчеркивается в сообщении.

По данным комитета, в минувшем году через пункты пропуска на границе пропущено более двадцати миллионов граждан различных стран и семь миллионов единиц транспорта. Были задержаны свыше 500 нарушителей государственной границы.

Также пограничниками задержано материальных ценностей на сумму примерно 3 миллиона долларов, среди изъятого — иностранная валюта, 130 единиц культурно-художественных ценностей, более 80 кг драгоценных камней, сотни изделий из золота и серебра. Кроме того, отмечается в сообщении, на границе задержано почти три сотни единиц боевого и гражданского оружия, а также около 7 тысяч боеприпасов. Также изымались взрывчатые вещества и наркотики.